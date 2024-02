Espanha vence França (2-0) e conquista primeira Liga das Nações feminina

A campeã mundial Espanha também conquistou a primeira Liga das Nações feminina do futebol europeu ao vencer a França por 2 a 0, nesta quarta-feira (28), na final disputada em Sevilha, e vai se tornando cada vez mais candidata à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

'La Roja' faturou o segundo título de sua história depois da Copa do Mundo de 2023 na Austrália e na Nova Zelândia, graças aos gols da vencedora da Bola de Ouro Aitana Bonmatí no primeiro tempo (32') e de Mariona Caldentey no início da segunda etapa (53').

Animadas com a vaga nos Jogos de Paris, alcançada na sexta-feira depois de garantir a classificação para a final deste torneio, a Espanha também acabou com a maldição que a assombrava diante da seleção francesa, a quem nunca havia conseguido vencer nos 13 jogos anteriores.