De volta após Aberto da Austrália, Medvedev estreia com vitória no ATP 500 de Dubai

O tenista russo Daniil Medvedev, número 4 do mundo, venceu o cazaque Alexander Shevchenko (47º) nesta terça-feira (27), em sua estreia no ATP 500 de Dubai, um mês depois de perder a final do Aberto da Austrália.

Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 25 minutos.

O russo não jogava desde a derrota na decisão em Melbourne, no final de janeiro, para o italiano Jannik Sinner.