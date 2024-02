Argentina fará amistosos contra Equador e Guatemala nos EUA

A Argentina fará amistosos contra Equador e Guatemala em junho, nos Estados Unidos, país sede da Copa América de 2024 (20 de junho a 14 de julho), informou a Associação do Futebol Argentino (AFA) nesta segunda-feira (24).

"Campeã da Copa do Mundo e seleção número 1 do ranking da Fifa, a Argentina fará dois amistosos em junho, nos Estados Unidos, como parte de sua preparação para a Copa América 2024", destacou a AFA em um comunicado.

A equipe liderada pelo astro Lionel Messi vai enfrentar o Equador no dia 9 de junho, no estádio Soldier Field de Chicago, e no dia 14 vai ao FedExField, em Washington DC, para encarar a Guatemala.