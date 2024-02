Dortmund perde em casa para o Hoffenheim e se distancia do 'pódio' da Bundesliga

Ihlas Bebou colocou o Hoffenheim na frente logo aos 2 minutos da partida e antes da meia hora o Dortmund virou, com gols de Donyell Malen (21') e Nico Schlotterbeck (25').

Porém, o Hoffenheim deu o troco com dois gols de Maximilian Beier num espaço de três minutos no segundo tempo (61' e 64') fazendo 3 a 2.

Nos minutos finais, o Dortmund tentou de tudo e teve boas oportunidades. Inclusive, nos acréscimos, Emre Can ficou sozinho a sete metros da linha do gol mas não concluiu bem de cabeça.

A torcida no Signal Iduna Park se despediu dos jogadores do Dortmund com vaias após a primeira derrota da equipe no campeonato em 2024.

"Já no primeiro tempo eles nos criaram problemas com os contra-ataques. Hoje a culpa foi inteiramente nossa por deixar o adversário voltar ao jogo", lamentou o técnico Edin Terzic, em entrevista ao DAZN.

Na primeira partida deste domingo, Eintracht Frankfurt (6º) e Wolfsburg (12º) empataram em 2 a 2.