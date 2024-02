Bayern vence Leipzig com gol de Kane no fim e segue na luta pela Bundesliga

- Tropeço do Stuttgart -

Mais cedo, o Stuttgart (3º) não conseguiu passar do empate em casa (1-1) contra o Colônia (16º).

A equipe perdeu assim uma grande oportunidade de reforçar sua posição na 'zona da Champions' e ficou a seis pontos do Bayern.

Depois de abrir o placar com um gol do francês Enzo Millot no início do segundo tempo (53'), o Stuttgart viu o Colônia empatar na Mercedes-Benz Arena por meio de Eric Martel, nove minutos depois (62').

Millot desperdiçou pouco depois uma grande chance de dar a vitória aos donos da casa (68'). Depois de receber uma ótima assistência de Serhou Guirassy, o meia francês ficou sozinho na altura da marca do pênalti, mas falhou cara a cara com o goleiro do Colônia, Marvin Schwäbe.

O Stuttgart tem agora 47 pontos, sete a mais que o primeiro time fora da zona da Liga dos Campeões, o RB Leipzig (5º, 40 pontos).