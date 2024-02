Navone surpreende favorito Norrie e vai enfrentar Báez na final do Rio Open

O argentino Mariano Navone (113º no ranking mundial) venceu o atual campeão, o britânico Cameron Norrie, e se classificou para a final do Rio Open, o primeiro ATP de sua carreira.

Em sua estreia no principal torneio de tênis da América do Sul, o destro de 22 anos brigará pelo título no domingo, na final argentina contra Sebastián Báez (cabeça de chave nº 5), que mais cedo derrotou seu compatriota Francisco Cerúndolo (nº 4).

Navone se confirmou como uma das grandes revelações da competição, na categoria ATP 500, ao vencer com parciais de 6-4 e 6-2 em uma hora e 59 minutos no saibro do Jockey Club.