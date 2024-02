Khachanov acaba com sonho do jovem Mensik e conquista ATP 250 de Doha

O tcheco, que graças a este desempenho no Catar entrará no Top 100 do ranking da ATP a partir de segunda-feira, sofreu uma única quebra no primeiro game do segundo set e Khachanov, muito confiante no saque, aproveitou para garantir a vitória.

-- Resultados do ATP 250 de Doha:

. Simples masculino - Final:

Karen Khachanov (RUS/N.2) x Jakub Mensík (CZE) 7-6 (14/12), 6-4

