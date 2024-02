City e Arsenal vencem e seguem ritmo do Liverpool; United se afasta da Champions

Muito superiores ao Newcastle, os 'Gunners' levaram a vitória com gols do zagueiro holandês Sven Botman (18', contra), do alemão Kai Havertz (24'), do inglês Bakayo Saka (65') e do zagueiro polonês Jakub Kiwior (69').

O Newcastle, que parece não ter mais chances de retornar à Liga dos Campeões na próxima temporada, diminuiu com uma cabeçada de Joseph Willock (84').

- Separados por dois pontos -

Com estes resultados, o City soma 59 pontos e está um atrás do Liverpool, que antecipou sua partida para quarta-feira (vitória por 4 a 1 sobre o Luton), já que neste domingo disputará a final da Copa da Liga Inglesa contra o Chelsea.

O Arsenal continua em terceiro com 58 pontos, com as chances intactas de continuar lutando por um título que lhes escapa há duas décadas (2004).

- Aston Villa vence, United perde -

Na luta pelo acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, Aston Villa e Manchester United viveram situações opostas neste sábado: os 'Villains' derrotaram o Nottingham Forest (16º) por 4 a 2, enquanto os 'Red Devils' perderam por 2 a 1 em Old Trafford para o Fulham.