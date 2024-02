Barcelona goleia Getafe (4-0) e toma vice-liderança do Girona

Depois dos últimos jogos com sofrimento e vários resultados decepcionantes, o Barcelona finalmente conseguiu uma vitória sólida e tranquila, por 4 a 0, sobre o Getafe, neste sábado (24), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

Graças a este triunfo, o Barça sobe provisoriamente do terceiro para o segundo lugar, agora com, um ponto de vantagem sobre o Girona (57 contra 56), que recebe na segunda-feira o Rayo Vallecano (14º).

Em relação ao líder, o Barcelona está cinco pontos atrás do Real Madrid, que recebe o Sevilla (15º) no Santiago Bernabéu no domingo.