Fluminense leva gol no fim e perde para LDU (1-0) na ida da Recopa

Os equatorianos, campeões da Copa Sul-Americana, saíram com unhas e dentes, mas esqueceram de afiar a pontaria. O plano de conseguir uma boa diferença de gols foi frustrado com várias finalizações erradas de Ezequiel Piovi e de Sebastián González, jogadores que mais criaram chances ao lado de José Quintero.

A imprecisão não foi o único problema da LDU. Quando a bola ia no alvo, o goleiro Fábio estava lá para salvar o Fluminense.

A partida terminou com 24 finalizações dos donos da casa, contra apenas seis dos tricolores.

O Fluminense, após um início eletrizante, sentiu no aspecto físico e teve que recuar no segundo tempo para tentar segurar o empate e decidir em casa. O gol de Arce foi um balde de água fria para o campeão da Libertadores, que resistiu até os minutos finais.

O campo molhado por uma forte chuva que durou quase todo o jogo foi mais um fator de desgaste para o time brasileiro, que concentrava suas forças para se defender.

Com a pressão da LDU, o Fluminense conseguiu finalizar apenas quatro vezes na direção do gol do experiente Alexander Domínguez.