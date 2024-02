Em crise, Bayern tenta se aproximar do Leverkusen no Alemão

Três dias depois do anúncio da saída do técnico Thomas Tuchel ao final da temporada, o Bayern de Munique recebe no próximo sábado (24) o RB Leipzig para tentar se aproximar do líder Bayer Leverkusen, que abre a 23ª rodada do Campeonato Alemão na sexta-feira, contra o Mainz.

O time bávaro tentará encerrar uma série de três derrotas consecutivas: 3 a 0 para o Leverkusen, 1 a 0 para a Lazio na Liga dos Campeões e 3 a 2 para o Bochum.

O Leipzig (5º, 40 pontos), por sua vez, adversário do Real Madrid nas oitavas da Champions, venceu em suas duas últimas visitas à Allianz Arena (3 a 1 na penúltima rodada da temporada passada e 3 a 0 na decisão da Supercopa da Alemanha, em agosto).