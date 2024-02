Após empate na Libertadores, Botafogo demite técnico Tiago Nunes

A nota acrescenta que o milionário americano John Textor, dono da SAF do clube, e o departamento de futebol "estão no mercado em busca de um novo comandante para liderar a equipe nos desafios da temporada".

Expulso no final da partida em Cochabamba por discutir com o treinador adversário, Tiago Nunes vinha sendo questionado pelo rendimento decepcionante do Botafogo, que no ano passado deixou escapar o título do Campeonato Brasileiro depois de abrir uma ampla vantagem na liderança, com ele no banco nos últimos cinco jogos.

A pressão aumentou no domingo, após a derrota em casa no clássico contra o Vasco por 4 a 2, pela nona rodada da Taça Guanabara.

Depois do jogo, o treinador causou polêmica ao afirmar que alguns jogadores pediam para não jogar, embora tenha dito no dia seguinte que foi mal interpretado.

Depois de nove rodadas, o Botafogo é o quinto colocado da Taça Guanabara com 14 pontos, dois atrás do Vasco (4º), último na zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca.

Na próxima quarta-feira, o time recebe no estádio Nilton Santos o Aurora pelo jogo de volta da segunda fase da Libertadores.