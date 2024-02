Swiatek vence Svitolina e vai às quartas do WTA 1000 de Dubai

Potente, precisa e agressiva: a polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, mostrou autoridade contra a ucraniana Elina Svitolina (20ª) nesta quarta-feira (21) e se classificou para as quartas de final do WTA 1000 de Dubai.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-4, em uma hora e 23 minutos.

A polonesa, que no último domingo foi campeã do WTA 1000 de Doha, conseguiu contra Svitolina sua sétima vitória consecutiva sem perder um set.