Botafogo cede empate nos acréscimos contra Aurora (1-1) na ida da 2ª fase da Libertadores

A intensidade do jogo diminuiu, e o Botafogo ficava cada vez mais perto de uma vitória que lhe permitiria jogar a partida de volta com mais tranquilidade e com um pé na terceira fase.

O mau estado do gramado tampouco ajudou a dar mais movimentação ao jogo e uma leve chuva que começou a cair dificultou ainda mais.

Com os ânimos mais exaltados, os treinadores Mauricio Soria, do Aurora, e Tiago Nunes, do Botafogo, tiveram atritos à beira do campo, o que levou o árbitro chileno a expulsar os dois.

E quando parecia que o Botafogo levaria a excelente vantagem para o Rio, Torrico fez uma grande jogada e soltou a bomba de pé esquerdo, sem chances para o goleiro Gatito Fernández (90'+7).

No lance seguinte, o uruguaio Mateo Ponte ficou cara a cara com Akologo e tentou encobrir o goleiro. Mas a bola subiu demais e passou por cima do gol.

