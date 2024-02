Bayern anuncia que técnico Thomas Tuchel deixará o clube ao final da temporada

O dirigente explicou que a decisão foi motivada pela vontade do clube de "reestruturar o plantel com um novo técnico para a temporada 2024-2025".

Isto significa que Tuchel ainda comandará o Bayern por entre 13 e 18 partidas, dependendo da trajetória do time na Liga dos Campeões, na qual o clube foi derrotado por 1-0 pela Lazio no jogo de ida das oitavas de final.

Na Bundesliga, a 12 rodadas do fim do campeonato, Bayern, que conquistou as últimas 10 edições da competição, está oito pontos atrás do líder, Bayer Leverkusen.

Na Copa da Alemanha, o clube já foi eliminado, o que significa que o Bayern pode ter sua primeira temporada sem títulos desde 2011.

Tuchel se comprometeu a "fazer todo o possível" até o fim da temporada "para alcançar o máximo sucesso".

