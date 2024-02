Técnico do Sheffield é multado após criticar assistente por comer sanduíche em discussão

O técnico de 56 anos, que assumiu o comando do atual último colocado da Premier League em dezembro, chamou a atenção da mídia ao denunciar a atitude de um assistente do árbitro Tony Harrington durante a discussão após a partida.

"Um de seus assistentes estava comendo um sanduíche, o que do meu ponto de vista é uma total falta de respeito. Espero que ele tenha gostado do sanduíche enquanto falava com um técnico da Premier League", declarou.

O clube recém-promovido acumula 18 derrotas em 25 jogos do campeonato nesta temporada. Os 'Blades' são os lanternas com 13 pontos, a sete da zona de permanência.

