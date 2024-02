PSV e Dortmund empatam (1-1) na ida das oitavas da Champions

"O resultado deixa o empate nas nossas mãos", disse o treinador do Dortmund, Edin Terzic, em declarações à Amazon Prime.

"No primeiro tempo fomos bem no jogo com a bola. Na segunda etapa não fomos tão bem e o PSV foi claramente melhor (...) Temos que jogar bem diante dos nossos torcedores", acrescentou.

As equipes tiveram inúmeras chances de vencer o jogo, mas a falta de eficiência, principalmente dos anfitriões, deixa tudo em aberto para o jogo de volta.

Antes do gol visitante, o PSV, líder isolado e invicto no campeonato holandês, deu um susto logo no início com um chute de Tillman que passou rente à trave (16').

Malen, que vestiu a camisa do PSV entre 2018 e 2021, ano em que se transferiu para o Borussia Dortmund, recebeu na área e com pouco ângulo conseguiu dar um chute forte mandando a bola no fundo da rede.

O jogador de 25 anos não comemorou o gol contra seu ex-time, pelo qual marcou 55 gols em apenas 43 partidas disputadas.