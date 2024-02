Inter vence Atlético de Madrid (1-0) e abre vantagem nas oitavas da Champions

O jogo, que começou com um minuto de silêncio em memória de Andreas Brehme, autor do gol do título da Alemanha na Copa do Mundo de 1990, e ex-jogador da Inter, que faleceu nesta terça-feira, foi uma autêntica partida de xadrez que foi decidida por um erro do Atlético.

O primeiro chute a gol demorou mais de 30 minutos para sair, diante da intensidade imposta em campo pelas duas equipes, que marcavam praticamente homem a homem.

Inter e Atlético tentavam chegar ao gol com lançamentos longos ou buscando algum erro do adversário para roubar a bola em um duelo muito tático.

- Inter cresce no jogo -

Foi preciso esperar alguns minutos para ver como as equipes começaram a sentir o desgaste físico no final do primeiro tempo e as oportunidades surgirem.

A Inter chegou primeiro com o argentino Lautaro Martínez em uma cabeçada que o goleiro Jan Oblak defendeu (36').