City vence Brentford em jogo atrasado e fica a um ponto do líder Liverpool

Desde que voltou de lesão no final de janeiro, Haaland marcou apenas em uma das cinco partidas disputadas, uma dobradinha contra o Everton, em 10 de fevereiro.

Ele quase marcou seu segundo novamente na noite desta terça-feira, mas o gol foi anulado por impedimento de Kyle Walker, que havia dado a assistência (80').

Com este triunfo, os 'Citizens', atuais tricampeões da Premier League, têm agora 56 pontos, um a menos que o Liverpool (1º, 57 pontos) e um a mais que o Arsenal (3º, 55 pontos).

O City foi paciente diante da retranca do Brentford, o último time a vencê-los no Etihad Stadium, por 2 a 1, em novembro de 2022, pouco antes da Copa do Mundo do Catar.

Assim como aconteceu contra o Chelsea, o time de Manchester teve a posse de bola e criou chances, mas os 'Bees' resistiram por muito tempo.

Entre os minutos 34 e 37 da partida, o City teve quatro oportunidades claras: Bernardo Silva chutou para fora, o goleiro Flekken defendeu um chute de longa distância de Manuel Akanji e depois desviou uma cabeçada de Ruben Dias. E para finalizar o 'bombardeio', o zagueiro Ben Mee conseguiu tirar da linha um disparo de Oscar Bobb.