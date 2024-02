Chuva cancela jogos do Rio Open

Quatro jogos do segundo dia do ATP 500 Rio Open agendados para esta terça-feira (20) foram cancelados devido à forte chuva, embora a estreia do espanhol Carlos Alcaraz ainda esteja marcada, informou a organização do maior torneio de tênis da América do Sul.

Entre os jogos cancelados estão a estreia do promissor francês Arthur Fils (36º do ranking) contra o jovem brasileiro João Fonseca (655º), além de três partidas de duplas, conforme novo cronograma divulgado pelos organizadores.

Os responsáveis pela competição, que costuma ter problemas de calendário devido à chuva, não informaram até o momento quando serão realizados estes jogos, mas presume-se que sejam remarcados para quarta-feira.