Sindicato mundial de jogadores critica modelo da Champions da Ásia

A Liga dos Campeões da Ásia atual tem "um sistema insustentável", avaliou o sindicato mundial de jogadores de futebol FIFPro, em um relatório publicado nesta segunda-feira (19), acusando a Confederação Asiática de Futebol (AFC) de não ouvir atletas e clubes.

A maior competição entre clubes do continente recebeu este ano uma maior atenção midiática, já que as equipes sauditas investiram em contratações de grandes nomes do esporte como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Neymar.

O torneio organizado pela AFC cobre um território imenso, desde a Austrália ao Oriente Médio, passado pela Ásia central, e segundo o FIFPro, "as extensas viagens através de um vasto continente e os jogos no meio de semana contribuem para a já crescente carga de trabalho dos jogadores, o que, por sua vez, repercute no rendimento dos clubes".