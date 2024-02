Everton arranca empate com Palace em confronto direto contra o rebaixamento

O meio campista Amadou Onana salvou o Everton da derrota ao marcar nos últimos minutos e selar o empate em 1 a 1 com o Crystal Palace nesta segunda-feira (19), no jogo que fechou a 25ª rodada do Campeonato Inglês, entre duas equipes que lutam para não cair.

Jogando fora de casa, o Palace abriu o placar no segundo tempo com Jordan Ayew (66'), mas Onana empatou na reta final (84') e deu aos 'Toffees' o ponto necessário para ultrapassar o Luton (18º) e tirar a equipe da zona de rebaixamento.

Para o Crystal Palace o empate tem gosto amargo, já que o time saiu na frente e agora chega ao terceiro jogo seguido sem vencer.