Americano Taylor Fritz é bicampeão do ATP 250 de Delray Beach

Depois de conquistar seu primeiro título no ATP 250 de Eastbourne em 2019, Fritz perdeu suas quatro finais seguintes, mas em 2022 foi campeão do Masters 1000 de Indian Wells, repetiu a dose em Eastbourne e depois levantou o ATP 500 de Tóquio. No ano seguinte, venceu em Delray Beach e faturou o ATP 250 de Atlanta.

A final contra Tommy Paul deveria ter acontecido no domingo, mas foi adiada por conta da chuva em Delray Beach, cidade da Flórida.

Fritz abriu vantagem de 3-1 no primeiro set e depois salvou dois break points para manter seu serviço e fechar a parcial por 6-2 em 39 minutos.

No segundo set, salvou mais dois break points no quinto game e outros dois em um dramático sétimo game de 15 minutos.

Na sequência, ele abriu 5-3 quebrando o serviço de Paul com um winner de direita e depois sacou com bolas novas para selar a vitória.

js/lp/gfe/cb/am