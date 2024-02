Líder Real Madrid empata com Rayo Vallecano no Espanhol

Depois de duas derrotas consecutivas, o Rayo voltou a somar pontos no campeonato, enquanto o Real Madrid é o líder com seis pontos de vantagem sobre o Girona, que fecha a rodada segunda-feira visitando o Athletic Bilbao.

"É um empate com sabor de vitória", disse Raúl de Tomás à plataforma DAZN depois da partida.

O time merengue começou com muita intensidade, dominando e chegando com facilidade à área do goleiro Stole Dimitrievski, aproveitando os espaços deixados na defesa pela marcação alta do Rayo.

O domínio do Real Madrid se confirmou com o gol cedo de Joselu, em um rápido contra-ataque que terminou com um passe da direita de Federico Valverde que encontrou o atacante espanhol na área para marcar.

O lance ainda foi analisado pelo VAR por um possível impedimento, mas o gol acabou validado.

O domínio madridista continuou no primeiro tempo, até a arbitragem flagrar um toque de mão de Eduardo Camavinga dentro da área e Raúl de Tomas deixar tudo igual em cobrança de pênalti.