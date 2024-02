Italiano Jannik Sinner é campeão do ATP 500 de Roterdã, na Holanda

Já De Minaur vai entrar para o 'Top 10', subindo para a nona posição, a melhor de sua carreira.

No primeiro set, quando os dois tenistas empatavam em 5-5 e com uma quebra para cada, Sinner quebrou o saque do australiano fazer 6-5 e fechar a parcial na sequência.

No segundo, ambos não tiveram solidez no serviço e o italiano conseguiu duas quebras para selar a vitória.

"Há algumas semanas fiz um trabalho muito bom [vencendo o Aberto da Austrália] e aqui também fui muito bem", comemorou Sinner após a partida.

"Estou realmente orgulhoso do meu nível de jogo durante toda a semana. Tivemos momentos difíceis, mas superamos da maneira adequada", acrescentou

Com o título em Roterdã, Sinner se junta a uma lista de ilustres do tênis como Arthur Ashe, Jimmy Connors, Björn Borg, Stefan Edberg e Roger Federer.