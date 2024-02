Imprensa e torcedores em Madri já esperam por Mbappé

Contactado pela AFP, o clube 14 vezes campeão da Champions League não quis comentar.

- 'O melhor jogador do mundo' -

Por parte dos torcedores, a euforia não é a mesma de há dois anos, mas continua em alta: o Real Madrid está prestes a contratar o "melhor jogador do mundo" para a Liga espanhola, 'órfã' de uma superestrela desde o saída de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

"Adoraria que ele viesse, gosto muito dele! É um jogador excepcional, muito forte e com caráter", explicou à AFP Migdalia Colorado, advogada de 57 anos.

"Ele é o melhor jogador do mundo, isso é indiscutível. Nós o vimos jogar e sabemos do que ele é capaz", disse Luis Cáceres, presidente da federação de torcedores do Real Madrid.

"Mas enquanto não o vir assinar, não vou acreditar, depois do que aconteceu em 2022", acrescenta, lembrando a escolha de Mbappé naquele ano de renovar com o PSG até 2024 com opção de mais um, quando parecia pronto para assinar com o Real naquele ano.