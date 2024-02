Red Bull apresenta seu novo carro na presença de seu dirigente investigado

"Minha vida não gira somente em torno da Fórmula 1, prefiro não pensar muito nela fora dos treinos programados", garantiu ele.

No âmbito puramente esportivo, o novo carro apresentado nesta quinta-feira, que conta em grande parte com as cores do seu antecessor, apresenta "melhorias em todos os aspectos, mecânicos, aerodinâmicos...", explicou o engenheiro-chefe Adrian Newey.

Será suficiente para manter os concorrentes à distância? "Com uma regulamentação estável [desde 2022], logicamente haverá uma convergência" para a parte superior, prevê Horner.

"Podemos ver que há carros que foram influenciados pelo RB19 [o carro da Red Bull em 2023], então esperamos que haja outras equipes que convirjam", disse ele.

No ano passado, a Red Bull foi a grande dominadora da temporada de Fórmula 1, vencendo 21 dos 22 Grandes Prêmios do calendário.

A nova temporada da Fórmula 1 começa no fim de semana de 1 a 3 de março, no Bahrein.