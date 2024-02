Nacional do Paraguai goleia Aucas (3-0) e avança à 2ª fase da Libertadores

O Nacional do Paraguai venceu o equatoriano Aucas por 3 a 0 nesta quinta-feira (15), em Assunção, e se classificou para a segunda fase da Copa Libertadores-2024.

No jogo de ida, disputado há uma semana em Quito, os equatorianos haviam vencido por 1 a 0.

Os gols da partida desta quinta-feira no estádio Defensores del Chaco foram marcados pelo atacante Diego Duarte no primeiro tempo (12' e 31') e Rodrigo Arévalo ampliou de cabeça no início da segunda etapa (55').