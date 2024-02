Mbappé comunica ao PSG intenção de deixar o clube

O craque francês (que já vestiu a camisa da seleção de seu país 75 vezes marcando 46 gols, e se sagrou campeão mundial em 2018) tem sido a grande referência da equipe nas últimas temporadas e tem feito o PSG adquirir grande cobertura midiática.

A sua saída levanta questões, no momento em que o campeonato francês está atualmente negociando os seus direitos televisivos.

Nos últimos meses, o PSG tem repetido que o clube apostará na construção de um bloco. Segundo disse nesta quinta-feira uma fonte próxima ao clube, o PSG irá "se aproximar do coletivo e da juventude" nos próximos planos de elaboração do elenco.

De qualquer forma, a transição pós-Mbappé será delicada levando em conta o grande peso atual do jogador no PSG. Na quarta-feira, por exemplo, foi ele quem destravou uma partida que estava ficando complicada, abrindo caminho para a vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

No âmbito comercial, não será fácil para a equipe parisiense ficar sem um jogador que conta com 111 milhões de seguidores no Instagram e que é atualmente decisivo para o impacto internacional do clube.

ali-kn/hpa/mcd-dr/gfe/dd/yr/aam