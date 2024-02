Chinês Pan Zhanle é o novo campeão mundial dos 100m livre

"Me preparei muito bem. Sei que isso é só o começo, vou continuar trabalhando. Nos veremos em Paris", declarou o novo campeão em entrevista à beira da piscina, já pensando nos Jogos Olímpicos.

No último domingo, o jovem nadador chinês foi a grande surpresa na piscina do Catar ao quebrar o recorde mundial dessa distância na final do revezamento 4x100 metros, vencida por seu país.

Na ocasião ele nadou os 100 metros livre em 46 segundos e 80 centésimos, diminuindo em seis centésimos o recorde anterior, que pertencia ao romeno David Popovici.

Nas demais finais do dia, o destaque foi a surpreendente vitória do canadense Finlay Knox nos 200 metros medley (1m56,64), com um tempo que é um novo recorde para o seu país.

Os outros ouros mundiais conquistados nesta quinta-feira em Doha foram para a americana Claire Curzan (50 metros costas), a britânica Laura Stephens (200 metros borboleta) e para a China (revezamento 4x200 metros livre).

