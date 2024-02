Aurora empata com Melgar e será o adversário do Botafogo na 2ª fase da Libertadores

O boliviano Aurora avançou nesta quarta-feira (14) na Copa Libertadores-2024 ao empatar em 1 a 1 fora de casa com o peruano Melgar, em partida disputada na cidade de Arequipa e será o adversário do Botafogo na segunda fase do torneio.

O Aurora abriu o placar logo aos 2 minutos com um gol do colombiano Oswaldo Blanco, mas o Melgar deixou tudo igual por meio de Cristian Boldacahar aos 7 minutos, na partida disputada no estádio Monumental, em Arequipa, diante de 7.000 torcedores locais.

Mesmo com dois jogadores a menos na reta final, após as expulsões de Robles (67') e Blanco (81'), o Aurora resistiu à pressão e o placar não mudou mais, apesar de ter sofrido dois gols nos acréscimos que acabaram sendo anulados.