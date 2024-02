Atacante Marquinhos é novo reforço do Fluminense

O jovem atacante Marquinhos é o novo reforço do Fluminense, após ser cedido por empréstimo pelo Arsenal, anunciou o atual campeão da Libertadores nesta quinta-feira (15).

"O jogador de apenas 20 anos assinou vínculo com o Tricolor até o fim do ano. O atleta pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e chega ao clube por empréstimo com opção de compra", indicou o clube carioca em um comunicado.

Surgido na base do São Paulo, Marquinhos retornou aos "Gunners" em janeiro, após ter sido emprestado ao Nantes em agosto.