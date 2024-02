Alcaraz estreia com vitória no ATP 250 de Buenos Aires

O espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, estreou nesta quinta-feira (15) no torneio ATP 250, em Buenos Aires, com uma vitória sobre o argentino Camilo Ugo Carabelli (134º) e se classificou para as quartas de final.

Alcaraz, que defende o título no saibro da capital argentina, venceu em dois sets com parciais de 6-2 e 7-5, num duelo com alguns altos e baixos do grande favorito, que foi bastante exigido em diversos momentos pelo tenista local.

O jovem de El Palmar teve um inesperado início de jogo frio, que incluiu quatro quebras de serviço seguidas, e com vários erros de forehand, mas o segundo do ranking mundial logo se recuperou, emendando cinco games consecutivos para passar de 1-2 a 6-2 com o qual fechou o primeiro set em 34 minutos.