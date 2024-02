Seleção marfinense arrasta multidão na comemoração do tri da Copa Africana

Os jogadores da seleção da Costa do Marfim, campeões pela terceira vez da Copa Africana de Nações, em casa, desfilaram nesta segunda-feira (12) pelas ruas de Abidjan, acompanhados por uma multidão eufórica que aproveitou um feriado excepcional para comemorar com seus heróis.

Assim como aconteceu em 2015, no título anterior, os 'Elefantes' percorreram as ruas da capital econômica do país, em cima de um caminhão decorado para a festa, já com as três estrelas nas laterais.

No dia seguinte ao triunfo por 2 a 1 sobre a Nigéria, eles saudaram as dezenas de milhares de torcedores aglomerados nas pontes e avenidas dos vários bairros de Abidjan. Alguns deles não hesitaram em acompanhar o desfile, sem ligar para o forte calor que atingia a cidade.