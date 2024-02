Oitavas de final da Champions começam com dois grandes favoritos ao título

Para o duelo na Alemanha, o técnico Carlo Ancelotti deverá novamente colocar em campo uma defesa com Dani Carvajal e Aurélien Tchouameni improvisados na zaga central, já que os quatro zagueiros do elenco estão lesionados, além do goleiro Thibaut Courtois.

Mais grave ainda: na partida contra o Girona, Jude Bellingham sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e também não estará à disposição, deixando o Real Madrid sem o seu artilheiro desta temporada (16 gols em LaLiga e 4 na Liga dos Campeões).

Mas a equipe merengue poderá contar com a grande fase de jogadores como Vinicius Jr, Edouardo Camavinga e Brahim Díaz para sonhar em seguir em frente em busca do 15º título da sua história.

- Haaland de volta -

O City, por sua vez, venceu os últimos 10 jogos disputados, contando todas as competições, e também recuperou a tempo o seu artilheiro Erling Haaland, ausente durante várias semanas devido a lesão, e que marcou os dois gols no fim de semana na vitória contra o Everton.

Estes bons resultados catapultaram a equipe de Pep Guardiola à vice-liderança da Premier League, dois pontos atrás do líder Liverpool, embora com um jogo a menos, o que lhe dá a chance de subir ao primeiro lugar.