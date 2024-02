Chelsea vence Crystal Palace de virada (3-1) nos acréscimos e é 10º no Inglês

Desde o início do campeonato, os 'Blues' não conseguiram passar do nono lugar. Já o Palace de Roy Hodgson, permanece em 15º com 24 pontos.

Foram, no entanto, os 'Eagles' que abriram o placar do Selhurst Park após meia hora de jogo através do colombiano Jefferson Lerma.

O meio-campista marcou seu primeiro gol na temporada com um chute poderoso de pé direito no ângulo.

Os 'Blues' monopolizaram a bola (quase 80% da posse até o intervalo), mas não conseguiram colocar o goleiro local Dean Henderson em sérios apuros (apenas um chute e nenhum gol nos primeiros 45 minutos).

Os jogadores de Mauricio Pochettino, que colocou o atacante francês Christopher Nkunku no segundo tempo, voltaram do vestiário mais afinados (13 chutes, 5 na direção do gol no segundo tempo), e Conor Gallagher empatou aos 47 minutos com passe do lateral-direito francês Malo Gusto.

Gallagher, ex-jogador do Palace, protagonizou a virada já nos acréscimos com o segundo gol (90'+1), antes de o argentino Enzo Fernández garantir a vitória três minutos depois (90'+4), concluindo um contra-ataque.