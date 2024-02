Monaco vence Nice (3-2) e toma lugar do Brest no 'pódio' da Ligue 1

Os anfitriões ficaram com um jogador a menos no início do segundo tempo devido ao cartão vermelho recebido pelo zagueiro e capitão brasileiro Dante.

Assim, a equipe do Principado está em terceiro lugar, um ponto atrás do Nice (2º), que vê o Paris Saint-Germain se aproximar do 12º título de campeão da liga com uma vantagem de 11 pontos.

O Brest, 4º colocado, tinha uma boa chance de ultrapassar o Nice e de pressioná-lo antes do derby da Côte d'Azur, mas os bretões decepcionaram diante do modesto Clermont que não consegue sair do fundo da tabela, mas que ganhou uma dose de otimismo para os próximos jogos.

Sensação da primeira metade da temporada, o Brest começa a desacelerar com este terceiro empate consecutivo no campeonato, que ocorre logo após a eliminação nas oitavas de final da Copa da França contra o PSG.

- Rennes vence mais uma -

Um degrau abaixo do pódio, o Rennes do técnico Julien Stéphan tem voado nas últimas rodadas em velocidade de cruzeiro rumo às posições europeias.