Brest tropeça contra o lanterna Clermont; Rennes vence mais uma

O Brest, 3º colocado da Ligue 1 francesa, não passou do empate em 1 a 1 em sua visita ao lanterna Clermont, enquanto o Rennes manteve sua subida ao somar a 5ª vitória consecutiva contra o Le Havre, neste domingo (11), pela 21ª rodada do campeonato francês.

O Brest tinha uma boa chance de ultrapassar o Nice (2º) e de pressioná-lo antes do clássico da Côte d'Azur contra o Mônaco neste domingo, no Allianz Riviera, mas os bretões decepcionaram diante do modesto Clermont que não consegue sair do fundo da tabela, mas que ganhou uma dose de otimismo para os próximos jogos.

Sensação da primeira metade da temporada, o Brest começa a desacelerar com este terceiro empate consecutivo no campeonato, que ocorre logo após a eliminação nas oitavas de final da Copa da França contra o PSG.