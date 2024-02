Barça salva um ponto contra o Granada (3-3); Atlético perde para o Sevilla

O jovem de 16 anos abriu o placar (14'), antes do Granada virar com gols de Ricard Sánchez (43') e do argentino Facundo Pellistri (60'). O polonês Robert Lewandowski deixou tudo igual (63'), mas a equipe andaluza voltou a surpreender os anfitriões com uma cabeçada poderosa de Ignasi Miquel (66').

Na reta final da partida, Lamal conseguiu marcar o gol de empate definitivo (80') com um chute forte que salvou um ponto para os catalães, mas não evitou o tropeço, deixando-os 10 pontos atrás do líder Real Madrid (61).

"Acho que cometemos erros que não podemos permitir", lamentou o técnico Xavi Hernández após o jogo em entrevista à Movistar.

Depois de duas vitórias obtidas após o anúncio da saída de Xavi no final da temporada, o Barça voltou a perder pontos, embora continue no 'pódio' do campeonato (3º, 51 pontos) cinco pontos atrás do Girona (2º).

- Atlético perde para o Sevilla -

O Atlético de Madrid (4º) ficou com 48 depois de ser derrotado por 1 a 0 em sua visita ao Sevilla (15º), num jogo em que os 'colchoneros' também sofreram um duro golpe com a lesão do atacante Álvaro Morata.