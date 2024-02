Messi joga por 30 minutos na despedida do Inter Miami de excursão na Ásia

Aos 15 do segundo tempo, Messi entrou e foi ovacionado pelo público. Em um duelo sem grandes emoções, ele teve duas chances de marcar para o Inter Miami, mas parou nas defesas do goleiro Arai.

O uruguaio Luis Suárez também quase fez em uma finalização de bicicleta que passou perto da trave da equipe japonesa.

- Polêmica em Hong Kong -

No último domingo, em Hong Kong, contra um combinado de jogadores da liga local, Messi não entrou na vitória do Inter Miami por 4 a 1, provocando as vaias dos quase 40 mil espectadores que estavam no estádio, alguns vindos da China continental, que pagaram caro pelos ingressos.

Em entrevista coletiva na terça-feira, o argentino pediu desculpas e deixou no ar sua participação no jogo contra o Vissel Kobe: "Não sei se posso ou não, mas me sinto muito melhor e com muita vontade de jogar".

No final, foram 30 minutos em campo. Melhor do que nada.