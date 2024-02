Costa do Marfim vence RD Congo (1-0) e enfrentará Nigéria na final da Copa Africana

A Costa do Marfim, país-sede da Copa Africana de Nações (CAN), se classificou para a final do torneio ao derrotar a República Democrática do Congo por 1 a 0 nesta quarta-feira (7), com um gol de Sébastien Haller no segundo tempo (65'), e enfrentará no domingo a Nigéria, que mais cedo venceu a África do Sul nos pênaltis.

Os 'Elefantes', que fizeram uma campanha repleta de 'milagres' desde a fase de grupos, tentarão diante de sua torcida erguer a terceira taça de sua história depois das conquistadas em 1992 e 2015.

Outra história que abrilhanta a campanha dos marfinenses é a do próprio Haller. Há um ano, o atacante voltou aos gramados após superar um câncer testicular.