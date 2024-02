Pochettino diz que má fase do Chelsea não o faz 'perder o cabelo'

O técnico argentino Mauricio Pochettino garantiu nesta terça-feira (6) que não entrará em desespero por causa dos maus resultados que o Chelsea vem acumulando em seus últimos jogos e mostrou confiança em sua equipe.

Os 'Blues' visitam o Aston Villa nesta quarta-feira, pela quarta fase da FA Cup, depois das derrotas por 4 a 1 na visita ao Liverpool e por 4 a 2 diante do Wolverhampton, no último domingo.

Uma sequência que aumentou as especulações sobre uma possível demissão do ex-técnico do PSG e do Tottenham. Com o time estagnado no meio da tabela, uma eliminação na FA Cup deverá aumentar a pressão sobre Pochettino.