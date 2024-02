Nigéria e Costa do Marfim são favoritas nas semis da CAN contra África do Sul e RD Congo

Mas não se pode afirmar que os quatro semifinalistas sejam novatos em termos de títulos, já que os quatro foram campeões continentais: a Nigéria possui três taças (1980, 1994 e 2013), a Costa do Marfim duas (1992 e 2015), assim como a RD Congo (1968 e 1974), enquanto a África do Sul venceu em 1996.

Embora a CAN seja um torneio sempre imprevisível, a Nigéria é a grande favorita ao título, principalmente por ter uma das maiores estrelas do continente, o atacante do Napoli Victor Oshimen.

- Oshimen ainda é dúvida -

Embora tenha marcado apenas um gol até o momento, na primeira partida contra a Guiné Equatorial (1-1), Oshimen é o homem versátil de sua seleção: auxilia os companheiros, é o primeiro a direcionar a pressão sobre o adversário e organiza a ofensiva das 'Super Águias'.

"Ganhei com o Napoli e fiz história, mas pouco importa o que consegui, se vencer esta CAN terei conseguido tudo", disse ele à AFP no início do torneio.

Oshimen, com um desconforto abdominal que deixa no ar sua presença na partida, parece estar recuperado e em tese estará em campo nesta quarta-feira.