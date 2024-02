Mais de 40 atletas são suspensos no Quênia por doping

Mais de 40 atletas, entre eles o meio fundista Michael Saruni, foram suspensos pela Agência Antidoping Queniana (Adak)— em um país onde os casos de doping são detectados habitualmente.

No total, 44 esportistas, entre representantes do atletismo, jogadores de futebol e nadadores, foram punidos com suspensões que vão de um ano à exclusão permanente de suas modalidades.

No Quênia os casos de doping se tornaram bastante comuns: mais de 100 atletas foram punidos nos últimos cinco anos.