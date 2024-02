Luis Suárez quer desfrutar com Messi da 'última etapa' dos dois como jogadores

O atacante uruguaio Luis Suárez, que se transferiu para o Inter Miami nesta temporada, disse estar "muito feliz" por ter se reencontrado na Flórida com seu amigo Lionel Messi e "poder aproveitar esta última etapa" como jogador de futebol profissional.

Depois de deixar o Grêmio em dezembro, o veterano atacante de 36 anos se juntou aos ex-companheiros de Barcelona Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba em Miami.

Em Hong Kong, em plena excursão de pré-temporada em que enfrentará uma seleção de jogadores da liga local, Suárez disse estar muito satisfeito com a decisão e com o reencontro com o craque argentino.