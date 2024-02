Uefa anuncia centros de treinamento das 21 seleções classificadas para Euro-2024 na Alemanha

A França, favorita ao título, terá o seu centro de treinamento em Paderborn, enquanto Portugal de Cristiano Ronaldo ficará perto de um mosteiro com oito séculos de existência em Harsewinkel.

A Espanha (seleção mais vezes campeã ao lado da Alemanha, com três títulos europeus) ficará concentrada em Donaueschingen, no sul do país, bem perto da fronteira com a Suíça.

O regulamento da Uefa exige que as seleções se instalem em seu centro de treinamento pelo menos cinco dias antes do seu primeiro jogo no torneio.

Cada equipe também deverá organizar pelo menos um treino com público em seu centro de treinamento.

Ainda há três vagas abertas para a Euro-2024 que serão disputadas no formato de playoffs no fim de março, por 12 seleções divididas em quatro 'semifinais'.

A Eurocopa começará em Munique e a final será disputada no Estádio Olímpico de Berlim. As outras sedes do torneio serão Dortmund, Colônia, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig e Stuttgart.