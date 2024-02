Sem CR7, lesionado, Al-Nassr goleia Inter Miami (6-0) de Messi em amistoso

Ronaldo, por sua vez, assistiu ao jogo de dentro do camarote devido a um problema na panturrilha que enfrenta há dias.

O Inter, que já havia perdido na segunda-feira em Riad por 4 a 3 para o Al-Hilal, continua deixando uma imagem péssima numa pré-temporada em que acumula três derrotas e um empate.

Um dos gols do Al-Nassr foi uma cobrança de falta espetacular do zagueiro espanhol Aymeric Laporte, do seu próprio campo.

O gol, que foi o terceiro de sua equipe já aos 12 minutos, fez com que o sorridente Cristiano Ronaldo se levantasse de seu assento.

O brasileiro Anderson Talisca fez três gols (nos minutos 2, 51 e 73) e o compatriota Otávio (3') e o saudita Mohammed Maran (68') também marcaram pelo Al-Nassr, segundo colocado do campeonato local.

Já o uruguaio Luis Suárez, novo reforço do Inter Miami, desperdiçou várias oportunidades claras nos 69 minutos em que esteve em campo.