Já classificado, Brasil perde para Venezuela (3-1), que avança no Pré-Olímpico

Segovia marcou para a equipe comandada pelo técnico argentino Ricardo Valiño aos 10 e 31 minutos.

A vitória local foi completada com um gol contra de Rikelme no início do segundo tempo (55'). Alexsander, que deixou o banco de reservas, descontou para a seleção brasileira nos últimos instantes (89').

O técnico do Brasil Ramon Menezes, que poupou jogadores importantes como Endrick, John Kennedy e Andrey, fechou o grupo com nove pontos, seguido pela Venezuela com oito.

O Equador ficou com sete, a Bolívia com quatro e a Colômbia encerrou sua participação sem poder conseguir pontuar.

O primeiro gol do Segovia veio em uma triangulação com Martínez - anunciado como novo jogador do Los Angeles FC na MLS pouco antes do apito inicial - na entrada da área, finalizado com categoria.

O segundo gol foi uma bomba de média distância, indefensável. Não foi por acaso o que o placar refletiu, com a Venezuela partindo para o ataque contra uma seleção brasileira que se mostrou surpreso.