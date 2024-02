O piloto Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, vai deixar a Mercedes no final da temporada de 2024, anunciou nesta quinta-feira (1º) a escuderia alemã, um ano antes do fim do seu contrato.

Esta decisão surpreendente, que ocorre poucas horas depois de rumores anunciarem a eventual chegada de Hamilton à Ferrari, porá fim a 12 temporadas de colaboração entre o britânico de 39 anos e a equipe alemã.

hdy/pm/gfe/aam