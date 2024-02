Hamilton estaria negociando sua transferência para Ferrari em 2025 (imprensa)

Em agosto passado, Hamilton, de 39 anos, renovou até o final de 2025 com a Mercedes, equipe para a qual se transferiu em 2013, mas teria uma cláusula para deixar a escuderia alemã no final da temporada de 2024.

O boato de que Hamilton assinaria com a Ferrari a partir de 2025 começou no site italiano Formu1a.uno e mais tarde foi acompanhado por veículos de todo o continente, como L'Equipe, BBC e Gazzetta dello Sport, que confirmaram que ambas as partes estão negociando um acordo, que poderá ser anunciado em breve.

A rede britânica Sky Sports foi mais longe e deu como certa a contratação de Hamilton pela 'Scuderia', entrando na vaga que atualmente é ocupada pelo espanhol Carlos Sainz Jr, e informou que os trabalhadores da fábrica da Mercedes em Brackley (Reino Unido) serão informados nesta quinta-feira da saída do campeão inglês, antes que ela se torne oficial.

O piloto monegasco Charles Leclerc renovou há uma semana seu contrato com a Ferrari por "várias temporadas", mas Sainz só tem contrato com a 'Scuderia' até o final de 2024.

Hamilton detém o recorde de vitórias na Fórmula 1 com 103 e divide com o alemão Michael Schumacher o maior número de títulos mundiais (são 7, um com a McLaren e seis com a Mercedes), mas o britânico não vence uma corrida desde o final de 2021 e nas últimas duas temporadas foi amplamente superado pela Red Bull e pelo holandês Max Verstappen.

